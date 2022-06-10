Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса

В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство крытого катка УралГУФК, находится за пределами городского леса. Информация об этом и презентация проекта спортивного объекта появилась сегодня, десятого июня, в Телеграм-канале городской администрации. Ранее на протяжении трёх дней жители ЖК «Ньютон» выходили на место начавшейся вырубки зелёного массива. Сегодня полиция задержала представителя инициативной группы Алёну Кожеву.

Как отметили в мэрии, администрация выполнила предписание прокуратуры и провела работы по определению границ леса в микрорайоне №19. Эксперты сошлись во мнении, что участок, предназначенный для возведения катка УралГУФК, находится за пределами лесного фонда.

«Напомним, по предписанию прокуратуры, была проведена работа по уточнению и определению границ леса в микрорайоне №19. В том числе, тех земельных участков, которые определены под строительство спортобъектов (Шайба, УралГУФК). Эксперты провели исследование и передали результаты в Россельхознадзор РФ, по итогам рассмотрения представленных материалов были определены границы леса в данном микрорайоне», - отмечается в сообщении.

В администрации города также подчеркнули, что указанный «ранее заросший деревьями» участок предназначался только для строительства жилых многоэтажек. Но в 2019 году по поручению главы города Челябинска Натальи Котовой территория 19-го микрорайона была выведена из зоны жилой застройки.

«Статус земель поменялся – теперь это зона городских лесов и зелёные зоны, на которых допускается строительство только социальных объектов», - говорится в заявлении.

Челябинские власти ещё раз подчеркнули, что вместо срубленных деревьев планируется компенсационная высадка. А снос насаждений составит только три процента от существующего зелёного массива. Для этого площадь возводимого катка сократили и изменили его расположение.

«Вместо срубленных 1583 деревьев будет высажено 1621 дерево в рамках реализации проекта, а также дополнительно за счёт УралГУФК ещё 100 деревьев и 1,5 тысячи кустарников. В непосредственной близости от нового объекта будут благоустроены естественные прогулочные тропы и лыжные трассы протяженностью 3,5 километра. Где можно будет не только гулять и заниматься спортом, но и проводить соревнования и спортивные мероприятия», - заверили чиновники.

Напомним, что дело о законности застройки зелёного массива в районе Тополинки находится на рассмотрении в Советском районном суде. Активисты обращают внимание на то, что после того, как мэрия признала наличие леса рядом с ЖК «Ньютон», лесные участки сняли с кадастрового учёта и отнесли всю территорию к рекреационной зоне. О чём администрация города сегодня напомнила.

Однако дальше последовала ещё одна корректировка зонирования. Два изолированных друг от друга участка, расположенных в границах этой рекреационной, а по факту лесной территории, вывели в общественно-деловую зону. Именно на них, как полагают активисты, планируется возведение спортивного объекта.

Действия муниципальных властей общественники, представляющие интересы жителей Тополинки, считают незаконными. На время рассмотрения иска активисты попросили запретить строительные работы на спорном участке. Суд в обеспечении иска отказал.

Восьмого июня на участок зашла техника. Ни ограждения, на паспорта объекта с указание заказчика и подрядчика работ установлено не было. Жители ЖК «Ньютон» вышли на место вырубки, чтобы выразить своё несогласие с уничтожением леса.