В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса

Челябинские власти ищут того, кто разработает проект строительства берегоукрепительных сооружений на реке Миасс.

Отметим, заказчиком проектно-изыскательских работ (по первому и второму этапам строительства) является управление капитального строительства Челябинска, застройщиком – МКУ «Челябстройзаказчик».

Согласно техническому заданию, на первом этапе планируется укрепление участка левого берега Миасса от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. На втором – участка левого берега от Энгельса до Косарева.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет десять миллионов рублей. Закупка была размещена в пятницу, 17 февраля, заявки от участников аукциона принимаются до 28 февраля. Проектной организации, победившей в аукционе, необходимо будет выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы в течение 170 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.

В техническом задании отмечается, что берегоукрепительные сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы их высоты хватало для обеспечения защиты от напора воды и льда, других природных факторов, а также для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затопления прилегающей территории.

Также в документе говорится, что проектные решения должны предусматривать защитные сооружения на берегу Миасса в несколько ярусов, с организацией связи между ними. Нижний ярус должен обеспечивать выход и возможность контакта челябинцев с водоемом. Верхний ярус должен быть выполнен с учетом всех требований по организации набережных, в том числе с учетом мероприятий по затоплению и подтоплению территории; кроме того, должна быть обеспечена связь между ярусами защитного сооружения.

«При необходимости - установить дополнительные дождеприемники, предусмотреть поперечные и продольные водоотводные лотки. Согласовать проект сбора вод с территории проектирования с МБУ «ЭВИС», в том числе проект технического присоединения к существующей системе ливневой канализации. Предусмотреть пешеходную инфраструктуру (пешеходные улицы, площади, зоны, тротуары) и велосипедные дорожки. Предусмотреть обеспечение беспрерывного пешеходного движения вдоль реки с развитием дорожно-тропиночной сети. Предусмотреть мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по всем направлениям с учетом достаточных параметров для комфортного передвижения. Предусмотреть все необходимые пешеходные и транспортные связи проектируемой территории с прилегающей, в том числе с существующей улично-дорожной сетью, пешеходными и веломаршрутами», - все это, согласно условиям техзадания, должен будет выполнить проектировщик.

Кроме того, проектная организация, которая получит данный муниципальный контракт, должна будет предусмотреть максимально возможное сохранение существующих зеленых насаждений; удаление сухостойных и аварийных деревьев и поросли с последующим вывозом порубочных остатков; устройство, восстановление нарушенного травяного покрова с использованием видов растений, преобладающих на берегу Миасса.

«Предусмотреть создание сети наружного освещения на территории проектирования. При создании концепции берегоукрепительных сооружений - учесть экологичный, культурный и исторический контекст территории проектирования», - эти требования заказчик также прописал в техзадании.

Отметим, возвести берегоукрепительные сооружения на берегах Миасса в Центральном и Калининском районах планируется в пять этапов – на участке от Свердловского проспекта до Университетской набережной. Сейчас поступил заказ на проектирование первого и второго этапов строительства.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» подробно рассказывало о планах властей Челябинска по благоустройству северо-западной части Миасса.