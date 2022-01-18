По народному календарю 19 января – Крещение, наступает период крещенских морозов. В Челябинской области морозная погода со среднесуточной температурой ниже минус 20 градусов на Крещение повторяется в среднем один раз в 3-4 года. Суровые морозы со среднесуточной температурой менее минус 30 градусов отмечаются реже – один раз в 25 лет (пять случаев за 125 лет наблюдений). В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал.

По данным Уральского Гидрометцентра, южный ветер принес в Челябинскую область тепло с Прикаспийского района. В Сочельник и Крещение температура воздуха в Уральском регионе превысит норму текущего периода на 5-8 градусов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января ожидается минус 7-12 градусов, в пониженных частях рельефа столбик термометра будет опускаться до минус 15 градусов. Днем в Крещение – минус 3-8 градусов.

Умеренно морозная погода ожидается в последние дни текущей недели. С пятницы по воскресенье погоду в регионе установит периферия усиливающегося Сибирского антициклона: ночью - минус 14-19 градусов, днем - минус 9-14 градусов, в северных районах на 6-7 градусов холоднее.

По статистике (с 1898 года по 2010 год) самая холодная погода на Крещение в Челябинске отмечалась в 1969 году. Тогда средняя температура окружающего воздуха за сутки понижалась до минус 35 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы. Морозы продержались до конца января, и лишь в феврале началось потепление.

В 1899 году, наоборот, было очень тепло. Среднесуточная температура была всего минус один градус.

В текущем столетии самый холодный день 19 января отмечался в 2006 году - среднесуточная температура была минус 32 градуса. Морозная погода также простояла достаточно долго – 12 дней. Холодным было Крещение в 2011 году (ночью – до минус 34 градусов, днем, - до минус 23 градусов), не обошлось без холодов в 2012 году, в 2014 году.

Самая теплая погода в этот день была в 2020 году (среднесуточная температура минус три градуса, максимальная температура плюс один градус). В прошедшем 2021 году среднесуточная температура воздуха 19 января была минус 20 градусов, утром в Челябинске было минус 28 градусов, местами по области до минус 30 градусов.

По народному календарю до конца зимы предстоят еще морозы: Афанасьевские (31 января), Сретенские (15 февраля) и Власьевские (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинске намного ниже Крещенских.