Крещенские морозы не обошли стороной Челябинскую область

По народному календарю 19 января, когда отмечается праздник Крещения Господня, наступает период крещенских морозов. В Челябинской области морозная погода со среднесуточной температурой ниже минус 20 градусов на Крещение повторяется в среднем один раз в 3-4 года. Суровые морозы (ниже минус 30 градусов) отмечаются реже – один раз в 25 лет (пять случаев за 125 лет наблюдений). В 2023 году в ночь на Крещение в ряде районах было морозно.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января на территории области было от минус 18 градусов до минус 27 градусов, в низинах столбик термометра опускался до минус 3 градусов, в горах было теплее - до минус 10 градусов. Днем в Крещение синоптики обещают малооблачную погоду, минус 3-8 градусов, лишь в южных районах до минус 15 градусов. Предстоящей ночью – минус 13-18 градусов, в горах и низинах – до минус 23 градусов.

Холодная погода простоит в регионе недолго, мороз быстро отступит. По данным Уральского Гидрометцентра, погода до конца текущей рабочей недели и предстоящих выходных дней предполагается довольно устойчивой. Температура воздуха ночью ожидается днем минус 10-16 градусов, днем – до минус пяти градусов, лишь в южной половине Челябинской области будет холоднее на пять градусов. Существенных осадков не ожидается. Преобладающий ветер западного направления от слабого до умеренного.

По статистике (с 1898 года по 2010 год) самая холодная погода на Крещение в Челябинске отмечалась в 1969 году. Тогда средняя температура окружающего воздуха за сутки понижалась до минус 35 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы. Морозы продержались до конца января, и лишь в феврале началось потепление.

В 1899 году, наоборот, было очень тепло. Среднесуточная температура была всего минус один градус.

В текущем столетии самый холодный день 19 января отмечался в 2006 году - среднесуточная температура была минус 32 градуса, минимальная – минус 35 градусов. Морозная погода также простояла достаточно долго – 12 дней. Холодным было Крещение в 2011 году (ночью – до минус 34 градусов, днем, - до минус 23 градусов), не обошлось без холодов в 2012 году, в 2014 году.

Самая теплая погода в этот день была в 2020 году (среднесуточная температура минус три градуса, максимальная температура плюс один градус). В 2021 году среднесуточная температура воздуха 19 января была минус 20 градусов, утром в Челябинске было минус 28 градусов, местами по области до минус 30 градусов.

По народному календарю до конца зимы предстоят еще морозы: Афанасьевские (31 января), Сретенские (15 февраля) и Власьевские (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинске намного ниже Крещенских.