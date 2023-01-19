18.01.2023
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области и объявлены еще в двух
18.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 января (18+)
18.01.2023
В Сатке сотрудницы микрофинансовых компаний оформляли кредиты для себя по документам клиентов
18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра
18.01.2023
Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда
Крещенские морозы не обошли стороной Челябинскую область
18.01.2022
В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал
18.01.2021
Крещенские морозы придут в Челябинскую область
22.01.2019
Крещенские морозы все же придут в Челябинскую область, но с запозданием. А за ними нагрянут Афанасьевские
17.01.2019
Крещенские морозы отменяются, а Афанасьевские прогнозируют
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023