В Челябинске на спецстоянку отправили очередную развалину на колесах

Почти девять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

В Челябинске на спецстоянку отправили очередную развалину на колесах

В Челябинске на специализированную стоянку отправили еще один разукомплектованный и брошенный автомобиль, портивший облик дворовой территории.

Как сообщает сегодня, пятого февраля, пресс-служба челябинской администрации, на этот раз сотрудники управления благоустройства и развития городской среды избавили от автохлама двор по адресу: по улице 250 лет Челябинску, 34.

Неделей ранее, 29-го января, на спецстоянку доставили автомобиль, брошенный во дворе дома №66 по улице Братьев Кашириных. То транспортное средство предприимчивые горожане использовали в качестве мини-пункта охраны несанкционированной парковки.