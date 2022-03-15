Прокуратура обязала мэрию Челябинска поставить на учёт городской лес

Прокуратура обязала мэрию Челябинска поставить городской лес на северо-западе города на кадастровый учёт. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил директор общественной организации «Экологический Консалтинг» Владимир Казанцев со ссылкой на официальный ответ надзорного органа. По его словам, данное требование прокуратуры означает, что чиновники теперь не смогут выдавать разрешения на застройку леса в районе Тополиной аллеи. Ранее там планировали возвести крытый каток для УралГУФК, против выступили эко-активисты – по их мнению, сохранение леса должно оставаться в приоритете, а под строительство подобных объектов надо использовать пустыри.

Пока шли судебные разбирательства, мэрия приняла решение скорректировать Генплан Челябинска и исключить из него застройку территории в границах улиц Петра Столыпина, Татищева, Петра Сумина, Академика Макеева, Комсомольского проспекта и Академика Королёва. Этот участок был переведён в рекреационную зону парков и скверов.

Однако такое изменение статуса территории не гарантирует защиту лесных насаждений от вырубки. В парках и скверах всё-таки можно строить спортивные объекты, если проект получит одобрение на публичных слушаниях. При этом прозрачность этой процедуры давно подвергается критике, поскольку слушания уже два года проводят в заочном формате, то есть без «живого» обсуждения вопроса. А вот в городской лес завезти бульдозеры и начать стройку уже не получится – там любое капитальное строительство запрещено.

Понимая, что планы по вырубке леса на северо-западе города ещё могут быть реанимированы, активисты сделали запрос в прокуратуру Челябинской области и попросили ведомство проверить соблюдение мэрией природоохранного законодательства.

Оказалось, что в указанном квартале есть городские леса, которые не поставлены на кадастровый учёт. Мэрию обязали устранить это нарушение.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором 03.03.2022 года главе г. Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием о постановке городских лесов в указанном квартале на государственный кадастровый учёт», - отмечается в письме прокуратуры.

В надзорном органе также добавили, что пока на участке леса в районе пересечения пр. Героя России Родионова и ул. Академика Макеева стройка не планируется – за разрешением на вырубку насаждений никто в горадминистрацию не обращался. Тем не менее органы прокуратуры продолжат контролировать ситуацию.