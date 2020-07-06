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В Челябинске началось переселение деревьев с Татищева в "Парковый-2"

Среда обитания
Сегодня, 12:05
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске начались работы по сносу и пересадке зеленых насаждений на участке строительства новой дороги по улице Татищева. Часть снесенных деревьев переедет в микрорайон "Парковый-2".

Об этом сегодня, шестого июля, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

"С активом "Паркового-2" мы опредилили места пересадки и то, какие деревья можно пересадить, чтобы благоустроить этот микрорайон", - рассказал Максим Куляшов.

Напомним, зеленые насаждения подлежат сносу в связи со строительством на улице Татищева двух участков дороги - от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта.

Возведение нового объекта ведется по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", как и строительства нового дорожного участка по улице 250-летия Челябинска (от Татищева до улицы Академика Макеева).

Эти три объекта свяжут город с новыми микрорайонами на северо-западе Челябинска: "Парковым-2" и ЖК "Ньютон".

По словам Максима Куляшова, в настоящее время в рамках реализации федеральной программы БКАД в столице Южного Урала ведется ремонт на 13-ти улицах, на 12-ти улицах (в центральной части города) продолжается благоустройство.

За прошедшую неделю на 23-ти улицах Челябинска была восстановлена разметка (с начала сезона дорожных работ - на 302-х улицах).

На сегодняшний день "дорожный" проект в мегаполисе реализован на 26 процентов. До конца июля, заверил главу города Наталью Котову Максим Куляшов, этот показатель достигнет сорока процентов.

По словам чиновника, не останаливается в столице Южного Урала и ямочный ремонт. За последнюю неделю в порядок было приведено тысяча 200 квадратных метров дорожного полотна, с начала сезона  - пять тысяч "квадратов".

Также на аппаратном совещании Максим Куляшов отчитался перед мэром о ситуации с кошением травы. Он доложил Наталье Котовой, что за неделю в Челябинске было выкошено более 700 квадратных метров растительности, с начала сезона траву покосили в общей сложности на площади в пять с половиной миллионов "квадратов".

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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