12.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
12.05.2023
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
12.05.2023
Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных
12.05.2023
Арестована челябинка, убившая сожителя чугунной сковородкой
12.05.2023
В Саткинском районе в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов
12.05.2023
В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник
В Челябинске накануне отмечено почти 30 случаев превышения ПДК вредных веществ
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
17.03.2023
В Минэкологии объяснили причины превышение ПДК сероводорода в воздухе Челябинска
17.03.2023
В пятницу содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в 2,1 раза
22.02.2023
Накануне праздника содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило ПДК в 3,8 раза
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023