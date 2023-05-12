В Челябинске накануне отмечено почти 30 случаев превышения ПДК вредных веществ

В Челябинске на постах и станциях территориальной сети наблюдения за качеством воздуха накануне зарегистрировано почти три десятка случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по трем загрязняющим веществам: сероводороду, фториду водорода и формальдегиду. Сохранялась и дымка от пожаров.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 11 мая в Челябинске отмечены 29 случаев превышения ПДКмр, из них 27 случаев повышенной концентрации сероводорода (в Металлургическом районе, максимум - 1,9 ПДКмр), один случай – фторида водорода (в 1,2 раза в Ленинском районе) и один случай - формальдегида (в 1,5 раза в Курчатовском районе).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

При превышении безвредной концентрации фторида водорода у человека может появиться кашель и удушье. Вдыхание формальдегида может вызвать слабость, головные боли, бронхит, отёк лёгких и глотки. Длительное воздействие этих двух веществ может вызвать раковые заболевания.

По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, 11 мая в большинстве районов Челябинска фиксировали превышения по взвешенным веществам. На одном из постов зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

В Магнитогорске отмечено три случая превышения ПДКмр загрязняющих веществ, в том числе один – по диоксиду азота (в 1,01 раза в левобережной части Ленинского района), два случая - по формальдегиду (в 1,2 раза в левобережной части Ленинского района и в 1,3 раза в левобережной части Орджоникидзевского района).

Диоксид азота оказывает негативное влияние на организм человека, вызывая, прежде всего, заболевания бронхов и легких.

Кроме того, накануне вечером Челябинск окутала дымка с неприятным запахом, жителям рекомендовали не открывать окна и по мере возможности не выходить на улицу. В пятницу к вечеру удушливая пелена вновь накрыла город.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, в настоящее время ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась. «Дымка, которую наблюдают жители, связана с природными пожарами в соседней - Свердловской области», - пояснили в ведомстве.

«На данный момент ситуация с задымлением такая же, как и ночью, поэтому все зависит от метеорологических условий и направления ветра», - уточнили в минэкологии.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям временно отказаться от проветривания помещений, а также от длительных прогулок.

В четырех городах Челябинской области, в том числе в Челябинске, продолжают действовать неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени.