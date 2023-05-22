22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
22.05.2023
В Челябинске открыто 19 мест для купания
22.05.2023
В Челябинске начинается отключение горячей воды
22.05.2023
Полицейский из Челябинска спас собаку от голода
21.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
В Челябинске открыто 19 мест для купания
20.05.2023
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
27.03.2023
В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей
07.06.2022
Челябинские пляжи оказались непригодными для купания
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023