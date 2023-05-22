В Челябинске открыто 19 мест для купания на всех трех городских водоемах – Первом озере, Смолино и Шершнях, в том числе девять муниципальных пляжей.

Как сообщил сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, пляжи полностью готовы к приему отдыхающих: обновлено песчаное покрытие, установлены малые архитектурные формы, организовано дежурство матросов-спасателей.

По его словам, в Челябинске будет организовано патрулирование водоемов, особенно пристальное внимание будет уделено проверке мест, запрещенных для купания.

Как сообщил Александр Астахов, вода еще недостаточно прогрелась, ее температура составляет от 14 до 17 градусов, поэтому купаться пока не рекомендуется.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что несмотря на довольно холодную воду в озерах города, жители все равно будут приходить на пляжи – на этой неделе ожидается жара до 30 градусов, поэтому необходимо усилить количество рейдов на водоемах. Отдельно мэр обратилась к стражам порядка – с просьбой о патрулировании карьеров, где купаться нельзя (тем не менее, челябинцы делают это постоянно).

Напомним, перед официальным стартом пляжного сезона в столице Южного Урала водолазы городской службы спасения очистили водоемы в районе муниципальных пляжей от опасного мусора.