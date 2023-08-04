В Челябинске восстановили пляж на озере Смолино

В Челябинске полностью восстановили муниципальный пляж «Новороссийский» на озере Смолино, который был частично поврежден сильным ливнем, обрушившимся на город первого августа.

Об окончании восстановительных работ сегодня, четвертого августа, сообщила администрация города.

«В настоящий момент наши службы заняты восстановлением пляжа «Изумруд» на Шершневском водохранилище. Работы будут завершены в ближайшее время», - рассказали в мэрии (этот пляж также пострадал от ливня).