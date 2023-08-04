04.08.2023
Еткульский район присоединяется к проекту «Дорожный рывок»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
В Челябинске восстановили пляж на озере Смолино
04.08.2023
В Озерске собаки покусали школьника, СК проводит проверку
04.08.2023
Юных южноуральцев приглашают к участию в конкурсе «Экология – дело каждого»
04.08.2023
В Магнитогорске появится научно-технический кластер для цифровизации производства
В Челябинске восстановили пляж на озере Смолино
03.08.2023
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
31.07.2023
Матросы спасли челябинских детей, которых родители оставили без присмотра
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
24.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023