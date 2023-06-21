В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева

В Советском районе Челябинска этим летом начинается ремонт улицы Тимирязева – участка между улицами Воровского и 3-го Интернационала.

С 20 по 28 июня ведется прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта, заказчиком которого является городской комитет дорожного хозяйства. Победитель аукциона начальной (максимальной) стоимостью 56 768 665,33 рубля должен будет выполнить все работы в срок до 30 сентября текущего года.

Протяженность участка улицы Тимирязева, который предстоит отремонтировать, составляет 1,383 километра; общая площадь покрытия проезжей части - 22 221 квадратный метр.

Согласно данным диагностики, показатель ровности дорожного покрытия по IRI - от 3,3 до 6,5; несоответствие дороги нормативному состоянию составляет 63,42 процента.

В ходе визуального осмотра объекта предстоящего ремонта были выявлены такие дефекты, как колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.

Подрядчику предстоит восстановить изношенные слои дорожной одежи и тротуары – с устройством занижений для маломобильных групп населения; осуществить устройство занижений по ряду адресов (на площади Революции, 2 и 6 и на Тимирязева, 26 и 35) – с помощью различных видов плитки; нанести горизонтальную дорожную разметку.

Ремонтные работы исполнитель контракта будет проводить сначала на одной половине проезжей части автодороги местного значения, потом – на другой.