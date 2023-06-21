21.06.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева
21.06.2023
В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия
21.06.2023
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
21.06.2023
Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области
20.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)
20.06.2023
В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2
В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева
14.06.2023
В Челябинске стартует ремонт проспекта Ленина на участке от Героев Танкограда до Цвиллинга
11.05.2023
Улицу Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют за 47,5 миллиона рублей
11.05.2023
На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске асфальтируют велодорожку
20.02.2023
Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023