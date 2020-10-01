В Челябинске озеленили улицу Цвиллинга. Восемь молоденьких лип высадили на участке от улицы Труда до остановки общественного транспорта рядом с областным военкоматом.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» озеленители, с липами на сегодняшний день они уже закончили (высадка велась в течение нескольких дней).

Теперь представителям подрядной организации – ООО «Промстрой» - предстоит посеять здесь газон, что будет сделано уже сегодня, первого октября.

Высадка лип на Цвиллинга – это муниципальный контракт. За поворотом, на улице Труда (в сторону площади Павших Революционеров), царство декоративных хвойных растений, высаженных вдоль дома №85, появилось по инициативе «частников».

Как рассказали работники подрядной организации, здесь будет открыта стоматология. Частная компания серьезно подошла к благоустройству своей территории (один саженец, а здесь их десятки, стоит около трех тысяч рублей).

Зеленые насаждения стали отличным подарком всем жителям южноуральской столицы.

Для улицы Труда это особенно актуальное решение: здесь совсем нет растительности (по обе стороны от проезжей части сплошные дома да заборы).