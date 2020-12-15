В Челябинске под окнами здания правительства устроили свалку грязного снега

Горожане выразили беспокойство, что в снежных кучах может быть солевой раствор, которым посыпают дороги.
О том, как солевые растворы для дорог могут влиять на корневую систему деревьев, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал биолог ботанического сада Челябинского государственного университета Павел Попков.
Специалист отметил, что солевые растворы по-разному влияют на деревья. Разные насаждения также подразделяются по устойчивости к засолению.
«Это индивидуальный фактор для разных видов деревьев, - сказал Павел Попков. - Калий менее критичен (сейчас в городе используют хлорид натрия, - прим.автора), потому что деревья, особенно лиственные, накапливают калия много. По отношению к катиону натрия, по-моему, у них чуть больше чувствительность. Подозреваю, что хвойные более нежные, но эту информацию надо уточнять. В любом случае это неблагоприятный фактор, деревья испытывают определенный прессинг. Чем ближе к дороге, с которой солевой агент попадает в почву, тем поражение может быть сильнее – происходит угнетение жизненных функций дерева».
По словам биолога, проблема с засолением деревьев особо остро стоит в крупных городах.
«У дерева страдает корневая система, потому что соли попадают через нее. Весной дерево просыпается и начинает иметь дело с повышенной концентрацией солей. Это влияет на процессы вегетации – на время распускания листьев, закладки почек, бутонизации. Чем больше негативных воздействий, тем жизненная позиция дерева ослабляется. Это также как у человека: он вроде устойчив к мелким стрессам, но, когда они накапливаются, любой маленький пустячок может его добить. То же самое и с деревом», - подытожил Попков.