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В Челябинске под окнами здания правительства устроили свалку грязного снега

В Челябинске дорожные рабочие выбрасывают грязный снег под деревья, расположенные напротив здания регионального правительства. Снежные кучи заметили прогуливавшиеся по скверу горожане.

Грязные снежные кучи жители Челябинска заметили во время прогулки рядом со сквером «Аллея Славы» на улице Коммуны прямо напротив здания областного правительства.

Грязный снег дорожные рабочие выбрасывают прямо под деревья. В то же время елки непосредственно у здания правительства стоят чистые и ухоженные.

Горожане выразили беспокойство, что в снежных кучах может быть солевой раствор, которым посыпают дороги.

О том, как солевые растворы для дорог могут влиять на корневую систему деревьев, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал биолог ботанического сада Челябинского государственного университета Павел Попков.

Специалист отметил, что солевые растворы по-разному влияют на деревья. Разные насаждения также подразделяются по устойчивости к засолению.

«Это индивидуальный фактор для разных видов деревьев, - сказал Павел Попков. - Калий менее критичен (сейчас в городе используют хлорид натрия, - прим.автора), потому что деревья, особенно лиственные, накапливают калия много. По отношению к катиону натрия, по-моему, у них чуть больше чувствительность. Подозреваю, что хвойные более нежные, но эту информацию надо уточнять. В любом случае это неблагоприятный фактор, деревья испытывают определенный прессинг. Чем ближе к дороге, с которой солевой агент попадает в почву, тем поражение может быть сильнее – происходит угнетение жизненных функций дерева».

По словам биолога, проблема с засолением деревьев особо остро стоит в крупных городах.