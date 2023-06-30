В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энтузиастов

В Челябинске ограничение движения транспорта по улице Энтузиастов продлено до 11 июля.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, до этого времени для транспортных средств закрыт участок проезжей части в районе домов №16, №16А и №18 - по крайней правой полосе (по направлению к улице Витебской).

Ограничение продлено в связи с проведением работ на тепловых сетях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.