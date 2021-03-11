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В Челябинске пройдет операция по спасению обитателей Студенческого карьера

Рыбу, живущую в водах челябинского Студенческого (Каменного) карьера, спасут от кислородного голодания.

Работы по предотвращению гибели рыбы от нехватки кислорода (о массовой гибели обитателей карьера стало известно на прошлой неделе) начнутся на водоеме, расположенном в городском бору, в пятницу, 12-го марта.

«Экологи совместно с эковолонтёрами и активистами объединения «ЭКО-дозор 74» обогатят карьер жизненно важным кислородом с помощью бурения лунок. Эти мероприятия помогут спасти водных обитателей от гибели, - сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Минэкологии приглашает присоединиться к акции, которая стартует в 11 утра, рыбаков с ледобурами.

Министерство экологии приглашает присоединиться к участию в экологической акции рыбаков с ледобурами.

Фото из телеграм-канала Виталия Безрукова