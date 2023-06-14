В Челябинске стартует ремонт проспекта Ленина на участке от Героев Танкограда до Цвиллинга

В Челябинске на этой неделе в рамках проекта «Дорожный рывок» стартует ремонт участка проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга.

Об этом сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников. Он отметил, что здесь отремонтируют покрытие проезжей части и тротуаров и оборудуют полосы для движения общественного транспорта. Кроме того, на проезжей части будут заменены бортовые камни и нанесена горизонтальная разметка.

На перекрестках проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала (в районе дома №34 по проспекту Ленина) и улицей Российской (в районе дома №33 по проспекту Ленина) вместо ступеней организуют плавные спуски для пешеходов.

Все работы должны быть выполнены к августу текущего года.

Ремонт данного участка проспекта Ленина будет проводиться за счет дотации из областного бюджета, выделенной губернатором Алексеем Текслером, в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

Напомним, в настоящее время на проспекте Ленина уже ведутся ремонтные работы – на участке от Героев Танкограда до Линейной. Данный объект ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Капремонт этого отрезка проспекта Ленина подрядчику необходимо выполнить до 20 октября 2024 года.