14.06.2023
Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей
14.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Рождественского
14.06.2023
Уникальные семейные соревнования прошли в Курчатовском районе
14.06.2023
Челябинцы взяли «золото» и «серебро» Кубка России по аквабайку
14.06.2023
В Челябинске оптимизировать организацию дорожного движения готовы почти за 17,4 миллиона рублей
14.06.2023
«Диалоги» помогут челябинским танцовщикам быть понятыми зрителями
В Челябинске стартует ремонт проспекта Ленина на участке от Героев Танкограда до Цвиллинга
11.05.2023
Улицу Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют за 47,5 миллиона рублей
11.05.2023
На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске асфальтируют велодорожку
20.02.2023
Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023