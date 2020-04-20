В Челябинске уборка мусора, грязи и пыли взята на особый контроль

В Челябинске по поручению главы города Натальи Котовой работа подрядчиков по уборке мусора и грязи взята на особый контроль.

За неделю организациям, ответственным за чистоту улично-дорожной сети, было выдано 75 предписаний. Об этом сегодня, 20-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии доложил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, за неделю в южноуральской столице было собрано и вывезено на полигоны 820 кубометров мусора и 2200 тонн грязи. За минувшие сутки - 122 кубометра мусора, собранного вручную, и 151 тонна грязи и пыли.

Сегодня, 20-го апреля, чистоту в Челябинске наводят 333 дорожных рабочих и 105 единиц техники. Работа ведется круглосуточно.

Акцент сделан не только на сборе мусора, грязи и пыли, но и на мойке проезжей части дорог, тротуаров и объектов улично-дорожной сети (барьерных ограждений, остановок, знаков). На улицы мегаполиса ежедневно выходят 16 поливомоечных машин и 11 вакуумных пылесосов.

Как рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, санитарная уборка в областном центре организуется совместными силами подрядчиков, комитета дорожного хозяйства, глав районов и управляющих компаний.

"По вашему поручению провел совещание с сетевыми организациями по вопросам уборки вдоль пятиметровой охранной зоны сетей и восстановления нарушенного благоустройства при проведении работ. Также по вашему поручению собрана информация по количеству урн и лавочек в районах города, которые необходимо привести в надлежащее состояние", - отчитался перед Натальей Котовой Александр Астахов.

По его словам, управлением благоустройства Челябинска ведется ежедневный мониторинг качества уборки улично-дорожной сети.

Максим Куляшов также добавил, что за прошлую неделю в Челябинске дважды проводилась санитарная обработка уличной инфраструктуры. Дезраствором были обработаны 244 остановки, обеспечивается ежедневная (не менее трех раз в день) обработка городского общественного транспорта - это более 600 единиц техники в сутки.