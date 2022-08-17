В Челябинске вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе

В Челябинске продолжают регистрировать превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по сероводороду, взвешенным веществам и формальдегиду.

«По информации Центра экологического мониторинга Челябинской области, 16 августа на постах и станциях территориальной сети наблюдения за качеством воздуха выявлены превышения предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как сероводород – в Металлургическом районе, по взвешенным веществам — в Калининском районе», - отметили в минэкологии региона и заверили, что все данные незамедлительно были переданы в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 16 августа зарегистрировано шесть случаев превышения ПДКмр формальдегида. Максимальная концентрация 1,3 ПДКмр зафиксирована в Металлургическом районе.

В Магнитогорске отмечены два случая превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,2 и 1,7 раза в левобережной части Орджоникидзевского района.

В Златоусте - один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,1 раза в районе ул. им. Г.В. Плеханова.

Житель Челябинска Александр Канаев написал гневное обращение к главе города в группе «Пусть Котова знает!». «В городе воняет выбросами! … После 21 часа невозможно дышать. Воняет жженой пластмассой, горелыми шинами. Голова от вони болит, горло першит, дети уснуть не могут! Я живу по. Победы, 113, до завода ЧМЭК метров 500-600, вечером со стороны завода смрад, дым, вонь, окно невозможно открыть. А если окно открываешь, через полчаса на подоконнике слой сажи, как из печки, - поделился житель и поинтересовался. - Господа из мэрии, вы работать будете или нет». В администрации города комментировать пост не стали, уточнив, что за это направление отвечает минэкологии.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в приземном слое, установились в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке 15 августа, в Магнитогорске – 16 августа и продлятся до 19 часов 17 августа.

«НМУ может служить причиной появления дымки и неприятного запаха в этих городах», - подчеркнула в минэкологии.

В ведомстве напоминают, что в период неблагоприятных метеоусловий предприятия должны снизить нагрузку на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ, уменьшив выбросы в атмосферный воздух на 15-20 процентов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе областного центра можно а режиме реального времени смотреть на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска.