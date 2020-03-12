В Челябинске вошел в активную фазу технический этап рекультивации свалки

В Челябинске вошел в активную фазу второй этап рекультивации городской свалки, закрытой в сентябре 2018 года.

Об этом сообщили в организации "Антисмог", экопатруль которой во время очередного инспекционного выезда группы общественного контроля за процессом рекультивации объекта осмотрел площадку на верхнем уровне тела свалки, где началась укладка гидромата - дренажного геокомпозитного материала.

Гидромат крепится к телу свалки с помощью анкеров и пересыпается выравнивающимся слоем супеси (эта горная порода рыхлой структуры состоит из песчинок и глиняных компонентов).

Данный материал станет базовым слоем рекультивационного экрана. Общая мощность противофильтрационного покрытия по поверхности свалочного тела составит один метр. Экран призван обеспечивать защиту размещенных отходов от атмосферных осадков, окружающей среды - от вредного воздействия разложения отходов. Кроме того, экран должен обеспечить защиту от выхода биогаза в атмосферу.

"Таким образом, уже после укладки первых слоев рекультивационного экрана концентрация неприятных запахов вблизи объекта рекультивации значительно снизится", - заявили в "Антисмоге".

В настоящее время на челябинской городской свалке также начались подготовка к установке анкерного дренажа, который будет удерживать материалы экрана от сползания с откосов свалки, и обустройство призмы для сбора фильтрата.

Общественники сделали отборы проб воздуха на предмет обнаружения превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе на территориях, подлежащих рекультивации. Превышений ПДК вредных веществ обнаружено не было. Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на объекте продолжаются в штатном режиме согласно графику.

Напомним, работы по рекультивации городской свалки в Челябинске проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

ФГУП «РосРАО» назначено исполнителем работ по рекультивации в 2019-2020-м годах распоряжением правительства Российской Федерации от 23-го марта 2019-го года.

Челябинская свалка в Металлургическом районе работала с 1949-го года и к моменту своего закрытия в 2018-м году занимала почти 90 гектаров. Количество размещенных отходов составляло 17,5 миллиона кубометров.

По данным Росприроднадзора, объект давал до 30-ти процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска. Рекультивация (а ей свалка подлежала еще в 1993-м году) будет произведена на площади 673 тысячи 678 квадратных метров. Рекультивация будет проходить в три этапа. Первый, подготовительный (стартовал 15-го июля 2019-го года, предусматривал в числе прочего формирование тела свалки), подошел к концу. В этом году начался второй, технический, этап, в 2021-м стартует биологический, который станет самым продолжительным и продлится до 2024-го года (к этому времени на месте свалки появится зеленый холм).

Ключевая цель проекта по рекультивации гигантского «кладбища» отходов - уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых и промышленных отходов, снизить экологические риски.