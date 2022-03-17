В Челябинске вырубят усыхающие деревья на Дзержинского и Воровского.

Как сообщает сегодня, 17-го марта, городской комитет дорожного хозяйства, снос зеленых насаждений будет произведен по результатам проведенного обследования - на основании актов, выданных управлением экологии.

Как уточнили в КДХ, на Дзержинского, в районе дома №83, вырубят усыхающий тополь. На Воровского, в районе дома №9, - снесут иву ломкую.

Снос деревьев осуществят работники МБУ «Геоцентр города Челябинска».