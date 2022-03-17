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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.03.2022

Сахарный ажиотаж в Челябинской области возьмут под контроль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.03.2022

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В Челябинске вырубят усыхающие деревья на Дзержинского и Воровского.

Как сообщает сегодня, 17-го марта, городской комитет дорожного хозяйства, снос зеленых насаждений будет произведен по результатам проведенного обследования - на основании актов, выданных управлением экологии.

Как уточнили в КДХ, на Дзержинского, в районе дома №83, вырубят усыхающий тополь. На Воровского, в районе дома №9, - снесут иву ломкую.

Снос деревьев осуществят работники МБУ «Геоцентр города Челябинска».

Снос деревьев
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17.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
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17.03.2022 16:09

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