В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной

В Челябинске в полдень шестого июля закроют движение транспорта по улице Салютной, в районе дома №148 по улице Танкистов.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводить работы по реконструкции теплотрассы.

Движение планируют открыть после 20 июля.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.