05.07.2023
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев
05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
05.07.2023
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
05.07.2023
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Цвиллинга до вокзала
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023