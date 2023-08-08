08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
08.08.2023
Челябинский ангел притягивает горожан
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
08.08.2023
Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением
08.08.2023
Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
01.08.2023
На МАФы для новой части Арт-сквера в Челябинске предусмотрено свыше 22 миллионов рублей
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023