В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней

В Тракторозаводском районе Челябинске завершено благоустройство сквера по улице Южноуральской возле дома №13, которое проводилось по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба мэрии, летом 2023 года в сквере полностью обновили тропиночную сеть, установили уличные тренажеры, новые скамейки и урны.

Для юных посетителей обустроили детскую площадку с интересными игровыми элементами и конструкциями, установленными на прорезиненном покрытии.

По всему периметру сквера оборудовали систему наружного освещения, проложив коммуникации под землей. Украшением общественного пространства стали архитектурные гирлянды.

В ближайшее время на башне, отреставрированной и сохраненной по просьбе жителей, установят часы.

Стоимость благоустройства сквера на Южноуральской составила 19,6 миллиона рублей. Проект был разработан специалистами ООО «ЛК-Строй» при сопровождении Центра развития городской среды и управления архитектуры Челябинска.

В качестве объекта благоустройства 2023 года эту территорию выбрали сами жители, принявшие участие в рейтинговом голосовании в прошлом году. Скверу на Южноуральской было отдано почти 12 тысяч голосов – благодаря такому серьезному результату именно это общественное пространство в Тракторозаводском районе вошло в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».