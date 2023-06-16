Ирина Текслер заинтриговала челябинцев новостью о появлении в Саду камней сокровища из недр Земли

В челябинском Саду камней, где в эти дни полным ходом идет масштабное благоустройство, появится «удивительное сокровище из самых недр Земли».

Новостью об этом (без уточнения, что именно украсит общественное пространство рядом с набережной Миасса и Государственным историческим музеем Южного Урала в Центральном районе) сегодня, 16 июня, в своем телеграм-канале поделилась общественный деятель Ирина Текслер, отметившая, что Сад камней получит вторую жизнь в новом современном воплощении.

«Всем, конечно, интересно, что же будет на месте бывшего Сада камней, который давно стоял запущенным. Мы придумали очень интересную концепцию, которую воплощает в жизнь администрация города под руководством главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова», - сообщила Ирина Текслер.

Сокровище из недр Земли первая леди региона получила в дар от президента Группы «Магнезит» Сергея Коростылева в прошлом году.

«Решено его установить именно в этом парке. Открытые фонтаны, сцены, лавочки, шезлонги, много зелени и деревьев и бесподобные природные скульптуры! Мы вдохновились выставкой уральских самоцветов в Государственном историческом музее Южного Урала, историей нашего края, и уверены, что вместе сделаем еще одну точку притяжения для гостей и жителей города!» - заинтриговала челябинцев Ирина Текслер.