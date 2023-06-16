16.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Доватора
16.06.2023
Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы
16.06.2023
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
16.06.2023
Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»
16.06.2023
Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»
16.06.2023
Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
Ирина Текслер заинтриговала челябинцев новостью о появлении в Саду камней сокровища из недр Земли
08.06.2023
В Челябинске до первого октября отремонтируют дорогу на Яблочкина
29.05.2023
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
29.05.2023
Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года
29.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023