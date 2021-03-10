В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по трассе М-5
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Челябинской области ограничат движение большегрузных автомобилей по федеральной трассе М-5 «Урал».
По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на 11 марта в регионе ожидается снег, местами сильный, днем прогнозируют умеренный снегопад, в отдельных районах метели. На дорогах вероятны снежные заносы.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение для большегрузных транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 на участке от границы с Республикой Башкортостан до Челябинска (с 1548+651 по 1871+058 километр)
Временное ограничение будет действовать с 16 часов 10 марта до 12 часов 11 марта. Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Водителям советуют выбирать скоростной режим в соответствии с дорожной обстановкой, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не совершать рискованных маневров.
ГИБДД по Челябинской области советует южноуральцам по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.
По данным миндортранса региона, в настоящий момент снегопад разной интенсивности проходит на всей территории Челябинской области. Сегодня днём на региональных дорогах работают 223 единицы техники.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.