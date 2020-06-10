ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов по трассам

Среда обитания
Сегодня, 14:27
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 10 июня, с аномальной жарой на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей вводятся ограничения на движения большегрузного транспорта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 10 июня на Южном Урале ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 34 градусов.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

В частности, ограничения будут действовать на трассе М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (на участке 11+400 - 130+169), на А-310 «Челябинск – Троицк» (на участке км 16+270 – км 146+128), на Р-254 «Иртыш» (с 12 по 55 километр в Челябинской области и на с 55 по 465километр в Курганской области, а также на участке с 0 до 91 километр, подъезд к г. Тюмень) и на Р-354 (на участке 125- 356 километр, Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничение будет действовать с 14 часов до 22 часов10 июня.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части», - отметили в УпрДор.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Усиление жары не очень благоприятно и для особо метеочувствительных людей. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы. Людям с хроническими заболеваниями надо взять с собой аптечку с лекарствами, которыми они постоянно пользуются.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Федерация
25.05.20 16:30
В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов
Среда обитания
07.05.20 09:24
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре в предстоящие пять суток
Общество
13.07.19 12:48
В Челябинской и Курганской областях продлен запрет на движение тяжеловесов
Среда обитания
07.05.19 17:13
Южноуральцев предупредили об аномальной жаре на предстоящие три дня
Вчера, 10:03
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
08.06.20 23:34
На территории шести городов Челябинской области – режим «черного неба»
08.06.20 16:53
Наталья Котова призвала банки к борьбе с сорняками, глав районов - к максимально быстрому оформлению клумб
06.06.20 23:16
НМУ продлены в трех городах Челябинской области и еще в трех начнутся в воскресенье
06.06.20 14:56
Со дна Изумрудного карьера в Челябинске подняли автобусную дверь, с поверхности убрали острова из пенопласта
05.06.20 16:01
В Челябинске озеленили развязку у железнодорожного вокзала
04.06.20 20:07
В Челябинской области объявлены НМУ на территории трех городов
04.06.20 16:24
В Челябинске ведутся поиски источников загрязнения воздуха
04.06.20 14:08
Центральным украшением клумб в сквере возле ЮУрГУ станут сортовые тюльпаны
04.06.20 13:18
Из мусора, выловленного в Изумрудном карьере Челябинска, сделают скамейки
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Общество
Сегодня, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Новости
Сегодня, 14:03
Среда обитания
Жители Челябинской области продолжают задыхаться и жаловаться
Сегодня, 12:10
Федерация
В России хотят наказывать злостных пьяниц лишением водительских прав
Сегодня, 12:08
Происшествия
В Челябинске задержан серийный воришка велосипедов
Сегодня, 11:49
Федерация
Минтруд разрешил увольнять россиян в ЧС
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Материалы рубрики
Сегодня, 14:03
Среда обитания
Жители Челябинской области продолжают задыхаться и жаловаться
Сегодня, 11:01
Среда обитания
В подшефном учреждении озерского «Маяка» зацвел райский банан
Вчера, 11:35
Среда обитания
Питьевая вода в Челябинской области не идеальна, но хотя бы без кишечных бактерий и вирусов
08.06.20 16:53
Среда обитания
Наталья Котова призвала банки к борьбе с сорняками, глав районов - к максимально быстрому оформлению клумб
06.06.20 14:56
Среда обитания
Со дна Изумрудного карьера в Челябинске подняли автобусную дверь, с поверхности убрали острова из пенопласта
Теги
аномальная жара
УпрДор Южный Урал
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика