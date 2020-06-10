В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов по трассам

В среду, 10 июня, с аномальной жарой на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей вводятся ограничения на движения большегрузного транспорта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 10 июня на Южном Урале ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 34 градусов.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

В частности, ограничения будут действовать на трассе М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (на участке 11+400 - 130+169), на А-310 «Челябинск – Троицк» (на участке км 16+270 – км 146+128), на Р-254 «Иртыш» (с 12 по 55 километр в Челябинской области и на с 55 по 465километр в Курганской области, а также на участке с 0 до 91 километр, подъезд к г. Тюмень) и на Р-354 (на участке 125- 356 километр, Екатеринбург-Шадринск-Курган).

Ограничение будет действовать с 14 часов до 22 часов10 июня.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части», - отметили в УпрДор.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Усиление жары не очень благоприятно и для особо метеочувствительных людей. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы. Людям с хроническими заболеваниями надо взять с собой аптечку с лекарствами, которыми они постоянно пользуются.