В Челябинской области ловят нарушителей правил весенней охоты

В охотничьих угодьях Челябинской области с началом официального открытия весенней охоты проходят рейды.

Контрольные проверки с участием сотрудников надзорных ведомств уже прошли в южной части региона, где сезон охоты на боровую и водоплавающую птицу стартовал в период с десятого по 19-е апреля.

На этот раз рейд в поисках нарушителей инспекторы министерства экологии Челябинской области провели вблизи города Копейска на озере Курлады. В болотистой местности водоема открылась вода, прилетели утки, и охотники готовы расчехлить оружие. Сотрудники отдела надзора проводят проверку документов, осматривают охотничий трофей.

«В весенний сезон охоты, существует много ограничений. Во-первых, все охотхозяйства региона условно поделены на три зоны и за каждой закреплены свои сроки проведения охоты. Во-вторых, охота разрешена не на всех птиц, а только на самцов тетерева на току, самцов глухаря на току, вальдшнепа на вечерней тяге и на селезней из укрытия с чучелом уток. Все эти ограничения введены, чтобы максимально снизить фактор беспокойства птиц перед гнездованием и сохранить охотничьи ресурсы», - подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В период с десятого апреля по девятое мая на территории всей области разрешен еще один вид охоты - охота на селезней с живыми подсадными утками. По словам начальника отдела федерального государственного надзора минэкологии региона Вячеслава Халитова, людей, которые занимаются выращиванием и воспитанием подсадных уток, немного. Охота с подсадной уткой не несет такого давления на охотничьи угодья и популяцию дичи.

В этом году массовые проверки в охотугодьях стартовали раньше обычного. Сроки весеннего сезона охоты в регионе на боровую и водоплавающую птицу сдвинулись на неделю вперед, и связано это с необходимостью проведения охоты вне пожароопасного периода.

«По итогам десяти дней весенней охоты на территории Челябинской области инспекторами регионального министерства выявлено 48 нарушений правил охоты. Одними из наиболее часто встречающихся нарушений являются охота без разрешения, охота с подхода, а также нахождение владельцев оружия в машине с заряженными и расчехленными ружьями», - рассказал Вячеслав Халитов.

Профилактические совместные рейды продолжатся на протяжении всего сезона охоты. Нарушителям грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года охотник лишается права охоты и права владения оружием.