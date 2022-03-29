В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – снегопады, метели, шквалистый ветер на фоне низкого атмосферного давления.

«Вечером 29 марта, ночью и утром 30 марта местами сильный снег, мокрый снег, сильные метели, сильные гололедные явления», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют шквалистое усиление ветра. «Вечером 29 марта, ночью и днем 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду», - предупреждают синоптики. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Прогнозируют отложение мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог сильная гололедица. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Главное управление МЧС России по Челябинской области, учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. «Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности», - советуют в ГИБДД.

Особо внимательными автовладельцам рекомендуют быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов.

Пешеходам советуют во время гололеда передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

В ГУ МЧС предупреждают, при штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).