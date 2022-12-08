В Челябинской области определены перспективные территории для создания курортов

В Челябинской области определены перспективные территории, где могут быть созданы современные и доступные курорты. Работой по данному направлению займется «Туризм.РФ» совместно с инвесторами и властями региона в рамках подписанного соглашения.

Корпорация «Туризм.РФ» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Челябинской области и с властями еще четырех регионов страны Ставропольского края, Архангельской, Волгоградской и Тюменской областей.

В рамках соглашений регионы предложат ряд туристических территорий для комплексного развития. «Мы проанализируем потенциал каждой из них, и при наличии неоспоримых преимуществ, перспектив по увеличению турпотока, возможностей по инженерной инфраструктуре возьмём их в работу», – рассказал гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

В Челябинской области первыми в список перспективных для развития туризма вошли два проекта: строительство бальнеологического курорта «Сапфир Урала» и создание всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак».

Туристическая инфраструктура в регионе будет создаваться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Корпорация “Туризм.РФ” работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации», - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, поставлена цель к 2030 году удвоить совокупный туристический поток по всем пяти субъектам, подписавшим соглашения с корпорацией, за счёт созданной совместными усилиями инфраструктуры.