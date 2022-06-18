18.06.2022
От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута
18.06.2022
На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет
18.06.2022
Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал
18.06.2022
В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина
18.06.2022
В Копейске снова горела «ГАЗель»
18.06.2022
Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня
02.06.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня
29.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая
25.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев
18.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022