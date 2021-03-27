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В Челябинской области прогнозируют магнитные бури и рост давления

В Челябинской области в предстоящие несколько дней ожидаются геомагнитные возмущения и резкий рост атмосферного давления.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в воскресенье, 28 марта, ранним утром и в первой половине дня возможны возмущения магнитосферы. По данным Gismeteo, слабая магнитная буря (силой пять балов) начнется в пять утра и продлится до 11 часов. Геомагнитные возмущения (силой 4-5 баллов) вероятны в ночь на понедельник и вторник, 29 и 30 марта.

Во вторник, 30 марта, прогнозируется слабая магнитная буря.

При таких условиях у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Кроме того, южноуральцев предупреждают о росте атмосферного давления. В субботу в регионе атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в воскресенье оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, в понедельник – до 749 миллиметров ртутного столба, во вторник – до 752, что на десять единиц выше нормы.

Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.