В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код

В Челябинской области установилась аномально-жаркая погода и родители интересуются, можно ли сократить уроки и отменить обязательный дресс-код в учебных заведениях.

«Почему детям не сокращают уроки. В школах духота, нет кондиционеров. Бедные дети и учителя», - пишет Ольга Черепанова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Аналогичный вопрос задает и Екатерина Косолапова. «В одном классе сидят почти по 30 человек. Сейчас контрольные, зачеты, как детям их писать», - интересуется Екатерина.

Лилия Султанбекова поддерживает мам: «У нас такая же история в классе дышать нечем. Ребенок как после бани».

Как пояснила пресс-секретарь министерства образования и науки области Светлана Платонова, оснований для сокращения уроков на данным момент нет. «На каком основании сокращать? У нас чрезвычайная ситуация не введена, - отметила Светлана Платонова. - Питьевой режим, проветривание должны соблюдаться в постоянном режиме.». Педагогам и родителям рекомендовано быть максимально осторожными и внимательными к детям. «Для проявления обычной человеческой заботы не нужны инструкции, приказы, уставы и пр. А профессиональный педагог всегда знает, как организовать работу класса даже в условиях жарких летних температур», - добавили в минобрнауки.

Как рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина, режим занятий школьников определяет само учебное учреждение (это относится к их компетенции).

«Учреждением может быть принято решение о переносе образовательного процесса в другие кабинеты или о сокращении занятий. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров. Требований по наличию в школах кондиционеров или вентиляторов нет», - отметила Екатерина Самарина.

Согласно действующим СанПиН, в теплый период года верхняя граница допустимой температуры воздуха в помещениях может достигать не более 28 градусов. «Образовательные организации прикладывают все усилия для создания комфортных условий пребывания детей в школе: организуют проветривание, проводят дополнительную влажную уборку помещений, обеспечивают питьевой режим детей», - подчеркивают в комитете.

Что касается просьбы родителей об отмене строгого дресс-кода в жару и разрешению перейти на более легкую одежду, то в связи с аномальной для мая жарой родители вправе обратиться в школу с вопросом о пересмотре установленной формы одежды с учетом температурного режима. «Так, во многих образовательных учреждениях в данный период времени проводятся тематические недели, предполагающие облегченную одежду, соответствующую погодным условиям и деловому стилю», - уточнила Екатерина Самарина.

Школы сами определяют возможность организации занятий на свежем воздухе. «Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется учреждением по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам», - уточнили в комитете по делам образования.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 12 мая в большинстве районов Челябинской области установилась аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на семь градусов и более. Воздух прогревается до 30-36 градусов, местами столбик термометра поднимается еще выше.