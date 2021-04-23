В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели.

Стартовавшая в первой декаде апреля массовая санитарная очистка территорий кратно увеличила объемы отходов, которые размещаются в мусорных баках и на контейнерных площадках. Из-за накопившегося мусора подрядчики регионального оператора уже вторую неделю работают в усиленном режиме. Отходы вывозятся даже в вечернее время.

Как напоминают в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», 23, 24 и 25 апреля на Южном Урале проходят официальные субботники, объявленные губернатором. Соответственно, в ближайшие дни переполнение контейнерных площадок мусором неизбежно.

По предварительным оценкам логистов компаний-перевозчиков ТКО на то, чтобы освободить территорию от пакетов с листвой, потребуется минимум одна неделя. Чтобы не превратить города и поселки Южного Урала в свалки отходов на время субботников требуются совместные действия всех задействованных в уборке служб.

Отметим, перевозчики регионального оператора продолжат усиленную работу в предстоящие дни.

«Мы считаем, что точно также должны действовать и управляющие компании, которые отвечают за уборку территорий, прилегающих к многоквартирным домам (МКД). Ранее между ЦКС и УК была достигнута договоренность о согласованной работе. Управляющие организации гарантировали помощь в погрузке мешков с листвой в мусоровозы. В настоящий момент ведутся переговоры с управляющими компаниями о совместной работе в выходные дни. И отказ некоторых организаций в предоставлении дворников для погрузки отходов в мусоровозы иначе как саботажем общего дела по очистке региона не назовешь», - отмечают в ЦКС.

В Челябинске, к примеру, вывести людей в выходные отказались в ПЖРЭУ Курчатовского район, «Ремжилзаказчике» (ЧМЗ), «Ремжилзаказчике» (Центр).

«Мы настаиваем, чтобы в соответствии с договоренностями, УК вывели персонал на работу в выходные, ведь водитель и грузчик мусоровоза, которые ежедневно обслуживают по 50-60 контейнерных площадок, физически не смогут вручную перекидать огромное количество мешков с листвой. Только совместная работа в период субботников, объявленных губернатором Челябинской области, позволит быстрее очистить регион от скопившегося мусора», - подчеркивают в ЦКС.

Регоператор напоминает порядок, которого стоит придерживаться при выбрасывании отходов:

Не складировать пакеты с листвой в контейнеры - их необходимо размещать на отдельной площадке;

Нельзя помещать в контейнеры стволы деревьев и срубленные ветки;

Необходимо оставлять старую мебель и сантехнику на контейнерных площадках, а не помещать их в мусорные накопители;

Запрещено размещать в контейнерах строительный мусор, грунт, бревна и отходы капитального ремонта;

Запрещено складировать в баки и оставлять на контейнерной площадке старые покрышки;

Запрещается загромождать подъездные пути к контейнерным площадкам и доступ к бакам любым видом мусора.

В ЦКС напоминают, что субботники проходят не только на территории населенных пунктов. Подрядчики регионального оператора в настоящий момент также оказывают помощь в вывозе отходов после очистки природных территорий (прибрежных зон водоемов), также приводятся в порядок обочины протяженного участка автодороги, которая ведет из Челябинска к полигону ТБО.