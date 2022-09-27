В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Холодный арктический воздух продолжает господствовать на территории Южного Урала. На вторник в регионе вновь объявлено штормовое предупреждение– прогнозируют мокрый снег с дождем, снег, порывистый ветер.

В понедельник, 26 сентября, по всей территории области прошли осадки в виде дождя, мокрого снега, снега (выпало от 0,5 до 21 миллиметра осадков). В северной половине и на юго-западе области образовался временный снежный покров (высота от одного до семи сантиметров). В отдельных районах наблюдалось отложение мокрого снега на проводах, в северной половине и на юго-западе области заморозки до минус трех градусов.

«27 сентября местами пройдут небольшие осадки (в виде дождя, мокрого снега, снега). В отдельных районах налипание гололеда и мокрого снега на проводах», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. В большинстве районов области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус шести градусов.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

При прохождении атмосферного фронта прогнозируется шквалистое усиление ветра, местами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Южноуральцев предупреждают о гололедице на дорогах, в горах сильной. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

ГУ МЧС области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов», - напомнили в МЧС.

Водителям рекомендуют избегать резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении, заблаговременно включать указатели поворотов, не торопиться с выездом на перекресток, удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди.

В ГУ МЧС отметили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», - рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населённого пункта о месте обрыва. Гололёд зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта», - предупредили в ГУ МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).