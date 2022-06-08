В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди и грозы

В четверг, девятого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, ночью в горах вероятны сильные осадки. В отдельных районах грозы, возможен град.

В восточных и юго-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, при прояснении – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах - до плюс 10 градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём при грозах до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 13 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю девятого июня – Федорин день.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье. В этот день не рекомендовалось начинать ссоры.

Именины в этот день: Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт.