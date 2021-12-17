В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия

На территории четырех городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» начнется в 19 часов 17 декабря и продлится до восьми часов 19 декабря.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

«Несмотря на то, что это естественное природное явление, отсутствие ветра, туман и инверсия могут способствовать накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ», - подчеркнули в минэкологии области. - Чтобы не допустить этого, предприятия осуществляют ряд мер, направленных на снижение выбросов При первой степени НМУ это снижение составляет 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства».

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии:+7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС (112).