03.10.2022
Группа ПАО «ММК» направит на экологию более 26 миллиардов рублей
03.10.2022
В Челябинске трамваи возобновили движение по улице Рождественского
03.10.2022
В России отменен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
03.10.2022
В Карабаше установились НМУ
02.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)
02.10.2022
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России
В Карабаше установились НМУ
27.09.2022
В Челябинске и Коркино на сутки установится режим «черного неба»
21.09.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ и уже регистрируются превышения ПДК
19.09.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
14.09.2022
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022