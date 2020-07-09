В Коркино к аномальной жаре и НМУ добавились и ароматы перегноя

В условиях установившейся в Челябинской области аномальной жары, неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и практически отсутствии ветра жителям Коркино преподнесли неожиданный и очень запашистый «подарок».

«Сюрприз» коркинцы смогли унюхать в среду, 7 июля, и обратились к властям за разъяснением, что за вонь усугубляет и так непростую ситуацию.

В мэрии отправили специалистов на поиски источника неприятного компостного запаха. В поле около Бектышской птицефабрики, находящемся на границе между Коркинским и Еткульским районами, была обнаружена свежая свалка птичьего перегноя.

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Как сообщили в районной администрации, комитет экологии и природопользования районной администрации выясняет обстоятельства образования свалки. По результатам будут направлены запросы по принятию необходимых мер.

Напомним, режим «черного неба» объявлен в Коркино с 19 часов 7 июля до 19 часов 10 июля. Кроме того, по всей области уже несколько дней держится аномально-жаркая погода, днем воздух прогревается до плюс 32 градусов и выше. Жара сохранится и на следующей неделе.