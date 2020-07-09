ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Коркино к аномальной жаре и НМУ добавились и ароматы перегноя

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 18:17
Автор: 
Любовь Юрина

В условиях установившейся в Челябинской области аномальной жары, неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и практически отсутствии ветра жителям Коркино преподнесли неожиданный и очень запашистый «подарок».

«Сюрприз» коркинцы смогли унюхать в среду, 7 июля, и обратились к властям за разъяснением, что за вонь усугубляет и так непростую ситуацию.

В мэрии отправили специалистов на поиски источника неприятного компостного запаха. В поле около Бектышской птицефабрики, находящемся на границе между Коркинским и Еткульским районами, была обнаружена свежая свалка птичьего перегноя.

\

Как сообщили в районной администрации, комитет экологии и природопользования районной администрации выясняет обстоятельства образования свалки. По результатам будут направлены запросы по принятию необходимых мер.

Напомним, режим «черного неба» объявлен в Коркино с 19 часов 7 июля до 19 часов 10 июля. Кроме того, по всей области уже несколько дней держится аномально-жаркая погода, днем воздух прогревается до плюс 32 градусов и выше. Жара сохранится и на следующей неделе.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
29.02.20 21:52
Коронавирус у жительницы Розы в Челябинской области не подтвержден
Политика
27.02.20 23:45
Удачная перезагрузка
Обновленный Совет депутатов Розы проголосовал за нужное объединение с Коркино и Первомайским
Общество
03.02.20 23:46
В Коркинском районе уже 10 школ закрыли на карантин
Политика
19.09.18 10:46
Депутаты Коркинского района отправили Валахова в отставку
07.07.20 19:13
В пяти городах Челябинской области установятся НМУ на фоне аномальной жары
07.07.20 09:35
Южноуральцев ожидает аномальная жара
06.07.20 19:33
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
06.07.20 17:29
Южноуральцам и гостям региона открыли доступ к Тургояку
06.07.20 15:11
Экопатруль оценил уровень загрязнения на озере Малые Аллаки
06.07.20 13:59
В Челябинске Старосмолинский каменный карьер превратили в незаконную свалку
06.07.20 12:05
В Челябинске началось переселение деревьев с Татищева в "Парковый-2"
06.07.20 10:49
Транспортные развязки на челябинском Меридиане стали вечнозелеными
05.07.20 23:43
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
03.07.20 18:17
Режим «черного неба» продлен на территории пяти городов Челябинской области
Среда обитания
Вчера, 15:22
В пятницу жара в Челябинской области еще усилится
Общество
Вчера, 15:42
Александр Астахов: Набережная озера Смолино станет любимым местом отдыха многих челябинцев
Новости
Вчера, 23:06
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов
Вчера, 14:53
Происшествия
В Троицке мать семерых детей заставляла сына попрошайничать за сладости
Вчера, 13:05
Происшествия
В Пласте будут судить коллектора за угрозы женщине сжечь жилье из-за долгов бывшего мужа
Вчера, 12:59
Общество
За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом из Магнитогорска, Коркино и Челябинска
Вчера, 12:23
Федерация
За пьянство в поездах россиян хотят лишить права на проезд
Материалы рубрики
08.07.20 16:16
Среда обитания
Озеро Большой Кисегач в Челябинской области исследуют общественники из Хабаровска
06.07.20 12:05
Среда обитания
В Челябинске началось переселение деревьев с Татищева в "Парковый-2"
03.07.20 17:04
Среда обитания
Таганаю требуется помощь волонтеров
03.07.20 16:09
Среда обитания
На Таганае завелись нарушители - на помощь идут патрули
03.07.20 13:01
Среда обитания
На челябинском Голубом карьере собрали более двухсот кило мусора
Теги
Коркинский муниципальный район
НМУ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика