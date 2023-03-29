В Магнитогорске подтапливает Пресную Плотину

В Магнитогорском городском округе (Челябинская область) вешние воды подтапливают поселок Пресная Плотина. Вода подошла к жилым домам и частично затопила одну из улиц. Жители обратились за помощью к губернатору.

«Сразу несколько домовладений в магнитогорском поселке Пресная плотина оказались в зоне подтопления, - рассказала Валентина К. губернатору в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Вешние воды вплотную подошли к некоторым домовладениям, затопив не только жилые дома, частные подворья и гаражи, но и частично одну из улиц».

Она рассказала, что при весеннем паводке талая вода с полей идет через их поселок. В предыдущие годы спасали ливневки, которые выходили на поле за пятой улицей.

Сейчас около Пресной Плотины идет строительство двух новых поселков - Прилесный и Династия. Некоторые жители считают, что один из застройщиков засыпал отводную канаву, которая оказалась на месте строительства.

Другие считают, что виноваты также ранняя весна и дружное таяние снега. Почва еще не оттаяла и не может впитать столько влаги, поэтому вода пошла верхом.

Агентство направило запрос в администрацию Магнитогорска, на момент подготовки материала ответ еще не пришел.