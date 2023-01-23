В Магнитогорске за сутки зарегистрировано 25 случаев превышения ПДК вредных веществ

В четырех городах Челябинской области после непродолжительного перерыва вновь объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В Магнитогорске только за сутки зарегистрировано 25 случаев превышения ПДК вредных веществ – в отдельных случаях почти в три раза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Сатки и Магнитогорска режим «черного неба» продлится с 19 часов понедельника, 23 января, до 19 часов 24 января.

В первых двух городах НМУ были всю прошлую неделю и завершились только вечером в воскресенье.

В Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия первой степени регистрировались с 18 часов 17 января до часа ночи 23 января. По данным Челябинского Гидрометцентра, только за 19 января в городе зафиксировали 14 случаев превышения ПДКмр взвешенных веществ (максимум – в 2,9 ПДКмр), четыре случая превышения ПДКмр оксида углерода (максимальная концентрация - 2,9 ПДКмр), пять случаев превышения ПДКмр сероводорода (максимальная концентрация 2,4 ПДКмр) и два случая превышения ПДКмр оксида азота.

В Челябинске в этот же день было отмечено два случая: превышения ПДКмр фторида водорода в 1,9 раза и превышения ПДКмр сероводорода в 1,4 раза.

На период с 19 часов 16 января до 19 часов 22 января отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.