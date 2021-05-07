В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе

Министерство экологии Челябинской области прокомментировало информацию о превышении ртути в скважине в деревне Шумами в Коркинском районе. Было проверено на содержание опасного для человека металла более 14 водных объектов.

Превышение ртути выявило управление регионального Роспотребнадзора во время социально-гигиенического мониторинга. Сотрудники ведомства произвели отбор проб воды одной из скважин. Лабораторные исследование показали незначительное превышение предельно допустимых концентраций ртути в воде.

После чего администрация Первомайского городского поселения приостановила водоснабжение из водозаборной скважины на 30 дней. Для населения - порядка 150 человек - организовали подвоз воды. Дважды в сутки.

Специалисты сделали заборы воды из частных скважин, колодцев и водных ручьев - более 14 водных объектов. По данным минэкологии области, ни одного превышения зафиксировано не было.

«Вода соответствует гигиеническим нормам и пригодна к употреблению. Естественная концентрация ртути в воде не превышает сезонных колебаний и находится на значениях ниже 1/10 ПДК и соответствует аналогичным по составу водным объектам, - прокомментировали в министерстве экологии Челябинской области. -Таким образом, превышение ртути в воде имело разовый характер и не несет постоянных негативных последствий».

Замминистра экологии региона Виталий Безруков, говоря о возможных причинах, практически полностью исключил влияние промышленности.

«Специалистами были проведены проверки всех близлежащих крупных и малых предприятий, в результате проверок установлено, что на предприятиях ртуть не используется в технологическом процессе. Также не выявлены факты хранения или размещения ртути и ртутьсодержащих отходов. Хочу отметить, что в случае попадания ртути в подземные водные горизонты, превышения наблюдались бы постоянно и в других скважинах и водных объектах. Также можно исключить и накопительный природный фактор, иначе бы в других скважинах также наблюдались повышенные концентрации», - сказал Виталий Безруков.

Сейчас специалисты исследуют причины превышения ртути. Это может быть как паводок, так и человеческий фактор - размещение ртутьсодержащих отходов.