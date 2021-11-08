В национальном парке «Зигальга» появилась целая «сеть» плотин и хаток

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) бобры соорудили по берегам реки Юрюзань большое количество плотин и хаток, ударно поработав в «строительный» сезон, который к настоящему моменту можно считать завершенным.

Как отмечают в НП «Зигальга», в таких кварталах обитают как одиночки, так и целые семьи, причем «квартира» одной «ячейки общества» может растянуться почти на три километра.

«Выражение «Мой дом – моя крепость» бобрам наверняка известно, ведь каркасом хатки служат ветки, а изнутри владельцы обмазывают их глиной (и делают это передними лапами). Так что жилище и вправду неприступно для непрошенных гостей. А ещё в бобровых хоромах почти идеальная чистота – мусора рядом с собой эти грызуны не терпят», - отмечают в национальном парке.

Также сотрудники «Зигальги» рассказывают, что зимой бобры становятся истинными домоседами, почти не показываясь на поверхность, а в морозы ниже минус 20-ти градусов вообще не покидают хатки.

«Так что даже в самых бобровых районах национального парка жизнь замирает до весны», - сообщили в нацпарке.