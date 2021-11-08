08.11.2021
Полицейские задержали пьяного челябинца, который грозился взорвать гранату в жилом доме
08.11.2021
В Челябинске ищут желающих заработать на проверке QR-кодов
08.11.2021
В национальном парке «Зигальга» появилась целая «сеть» плотин и хаток
07.11.2021
Во сколько обходится лечение южноуральцев с ковидом в стационарах
07.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое ноября
07.11.2021
В Нязепетровске для задержания пьяного водителя полицейским пришлось стрелять
В национальном парке «Зигальга» появилась целая «сеть» плотин и хаток
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021