В нацпарке «Зигальга» официально запретили охоту и заготовку древесины

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) официально запретили охоту, а также нахождение с оружием, орудиями охоты и вылова.

Кроме того, на территории нацпарка запрещается заготовка древесины - за исключением заготовки населением для собственных нужд.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга-ньюс», данные пункты прописаны в положении о нацпарке (приказ минприроды РФ зарегистрирован в Минюсте 25-го августа). Документ определяет задачи национального парка и режим его особой охраны.

В ближайшее время о требованиях к поведению на территории нацпарка его сотрудники расскажут жителям приграничных с «Зигальгой» населенных пунктов. Это Тюлюк, Верх-Катавка, Меседа и Александровка.