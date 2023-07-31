30.07.2023
Первый замглавы Ашинского района приговорен к восьми с половиной годам колонии за взятки
30.07.2023
Два человека пострадали в ДТП под Миассом на трассе М-5
29.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)
29.07.2023
Патент на безошибочную жизнь
28.07.2023
Возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу
28.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)
В ночь на 31 июля ожидается пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
04.01.2023
Сегодня Земля максимально сблизится с Солнцем
20.12.2022
В самую длинную ночь года можно наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица
07.11.2022
Во вторник произойдет полное лунное затмение, жители увидят «кровавую» Луну
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023