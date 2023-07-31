В ночь на 31 июля ожидается пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды

Предстоящей ночью, с 30 на 31 июля, ожидается пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолей, сообщает Московский планетарий.

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 25 метеоров в час. Поток неяркий, его можно рассмотреть только при отсутствии Луны на небосводе.

В 2023 году сложились неблагоприятные условия наблюдения метеоров Южных Дельта-Акварид. Помешает наблюдать за звездопадом предстоящее через два дня полнолуние (оно придется на первое и второе августа).

«Рекомендуется наблюдать метеоры после полуночи в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие Водолей», - уточнили в планетарии.

Напомним, весь август действует метеорный поток Персеиды. Пик активности придется на ночь с 11 на 12 августа.

Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид (с пятого по 20 августа), поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август. Луна близ новолуния не помешает наблюдению метеоров.