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В парке «Зюраткуль» появилась новая туристическая тропа до хребта Москаль

Среда обитания
Сегодня, 15:53
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Автор: 
Владислав Тазиев

Национальный парк «Зюраткуль», что находится в Саткинском районе Челябинской области, уже давно стал излюбленным местом для туристов всех мастей. Многие приезжают в парк отдохнуть от городской суеты, насладиться уральской природой, а некоторые жаждут экстрима и отправляются на суровые вершины гор и хребтов, что называется, ради зрелищ. В свою очередь для тех, кто хочет получить эмоции от подъема в гору без лишних эксцессов и трудностей были созданы новые условия. Сотрудники национального парка «Зюраткуль» закончили формирование нового турмаршрута на хребет Москаль. Новый маршрут протяженностью 4 км по тропе и 700 м в гору  легче остальных и предназначен для семейного отдыха с детьми, а также может предложить эксклюзивные виды на озеро Зюраткуль, гору Лукаш и хребет Нургуш.  Сотрудники Агентства международного сотрудничества Челябинской области предложили журналистам  челябинских СМИ подняться по новой тропе до хребта Москаль. В числе туристов-журналистов был и корреспондент ИА «Урал-пресс-информ».

Прибыв на место, мы обнаружили, что погода сыграла с нами злую шутку. Накануне шел проливной дождь и теперь около 4 км пути нам предстояло пройти по суровой глиняной каше, омываемой ручьями, бегущими среди густых саткинских лесов.  Чувство первопроходцев не покидало нас, а местный антураж величественного соснового бора придавал особый колорит всей обстановке. Свежий воздух наполнял легкие, а окружающая тишина, изредка прерываемая «охами и ахами» людей, угодивших в лужу, заставляла отбросить прочь все суетливые мысли.

Дорога до хребта «Москаль», протяженностью около 4 км.

Пока мы медленно, но уверенно добирались до места, вспомнилась легенда об озере Зюраткуль и красавице Амине, чье сердце, если верить преданиям, покоится на дне озера. Девушку любил прекрасный молодой охотник Акбулат, красавица тоже питала чувства к юноше. Однако, по легенде, Амина влюбилась в  собственное отражение в озере. Сердце девушки возмутилось измене, сильно забилось и выскользнуло из ее груди прямо в озеро. Амина же застыла на месте, превратившись в каменный истукан.Акбулат, не выдержав отверженной любви, поседел и умер.Охотники похоронили юношу, соорудив на его могиле огромный каменный курган. С того времени эту гору стали называть Уван, то есть «гора с курганом» или «курганная гора». Камень, в который превратилась Амина, рассыпался, и теперь его осколки в виде отдельных острых ребер торчат из земли на Каменном мысу. И стали это горное озеро называть Юрак-куль, то есть озеро потерянного сердца. Название «Зюраткуль» озеро получило позже.

Не одной лишь легендой об озере примечателен новый маршрут. Встречаются сведения, что в XVIII веке на хребте Москаль стояли деревянные идолы и располагались молитвенные камни, где проводили ритуалы башкиры. Отсюда и второе название хребта – «Ведьмина гора». В темное время суток, при должной обстановке, энергетика так бьет из этого места. А мурашки в зоне бикини не заставят себя долго ждать.

Этот курум с хребта Москаль некогда использовали для строительства плотины на озере

Хребет Москаль вытянут с юго-запада на северо-восток на 15 км. Он условно делится на две части: высокая южная – Большой Москаль и более низкая северная – Малый Москаль. На хребте лишь две вершины-тысячники: главная вершина Большая Калагаза (1048 м) и ещё одна безымянная гора высотой 1030 м. Остальные вершины высотой от 817 до 963 м. Новый маршрут построен до безымянной вершины высотой около 850 м над уровнем моря.

Добравшись до финальной точки сбора на безымянной вершине, мы увидели потрясающий своим великолепием пейзаж. В форме мятежного сердца Амины раскинулось озеро Зюраткуль, а на горизонте колоссами возвышались гора Лукаш и хребет Нургуш. На вершинеЛукаша предстают фантастические по форме останцы. Некоторые напоминают птичьи перья или многометровые зубья. Про знаменитый хребет Нургуш и добавить нечего. Местное башкирское население связывает  «нур» - «луч», «сияние» с «кош» - «птица», то есть в переводе получается «Лучезарная птица». Вероятно, местные жители называли так Нургуш за блестящие на солнце светлые кварцитовые гребни, а возможно, потому что жители часто видят ночью летающие огни неизвестной природы в районе этого хребта. В общем, хребет поистине легендарный, таинственный и чарующий.

Озеро Зюраткуль в форме сердца, символизирующее сбежавшее сердце из легенды о красавице Амине

Эксклюзивные виды определенно пришлись нам по душе. Энергетика этих мест пронизывает  насквозь, будоражит сознание.На данный момент упрощенная тропа уже готова принять посетителей. Это подтверждают и сотрудники парка. «Новый туристический маршрут уже промаркирован, –  рассказала пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина. – В ближайшее время мы напишем в своем блоге подробный материал, который поможет посетителям добраться до новой обзорной точки на хребте».

Вид с хребта Москаль на гору Лукаш и хребет Нургуш

Впрочем, парк готов в скором времени предоставить еще один турмаршрут. Марина Фомина сообщает: «В рамках национального проекта «Экология» в парке «Зюраткуль» готовится новый маршрут вдоль берега озера. По маршруту будут расположены беседки, аншлаги и скамейки для отдыха. Доступен маршрут будет абсолютно длявсем, в частности, тем посетителям, которые не хотят подниматься в горы».

С  хребта Москаль вдалеке можно разглядеть горуУван, которая по легенде является могильным курганом молодого возлюбленного Амины охотника Акбулата

Всего по времени путешествие от отправной точки до хребта Москаль заняло у нас около двух часов. Столько же времени потребовалось, чтобы вернуться обратно. Тропа действительно легче остальных, но изначально чуть менее живописная.  Сырость и влага в дождливую погоду слегка затруднят поход, но нет ничего такого сверхъестественного, с чем не смоглибы справиться походная одежда, резиновые сапоги и боевой настрой. Взойдя на хребет, начинаешь понимать, чтовосхождение, несмотря на трудности, действительно того стоило. Проверено на себе.

 

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Автор: 
Владислав Тазиев
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