В пятницу жара в Челябинской области еще усилится

В пятницу, 10 июля, температура воздуха в Челябинской области продолжит повышаться. Южноуральцев просят внимательно относиться к своему самочувствию.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 10 июля аномально жаркая погода без осадков. Столбик термометра будет подниматься до отметки плюс 37 градусов. В Челябинске – плюс 34-36 градусов. Климатическая норма превышается на семь и выше градусов.

Жителей просят внимательно относиться к своему самочувствию. При высокой температуре воздуха ощущается недостаток кислорода в воздухе, особенно в больших городах. Ухудшение самочувствия могут чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также пожилые, страдающие кислородной недостаточностью, и маленькие дети.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой все выписанные врачом лекарства. Лекарства необходимо хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия или в холодильнике (соблюдая инструкцию) «Обратитесь за медицинской помощью, если вы страдаете хроническим заболеванием или принимаете несколько лекарств одновременно», советуют в ГУ МЧС. У врача нужно уточнить, как принимаемые лекарства влияют на терморегуляцию и водный баланс организма.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в городском управлении здравоохранения Челябинска, за последние двое суток в скорую помощь поступило три вызова на дом к жителям, пострадавшим от аномальной жары.

«За два дня зарегистрировано три вызова на дом, - уточнили в горздраве. - Все от госпитализации отказались. Состояние всех троих удовлетворительное. Ничего серьезного не выявлено».

В ГУ МЧС области дали несколько рекомендаций жителям, как облегчить самочувствие в жару. В квартирах и домах необходимо поддерживать прохладную температуру воздуха дома. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток.

Окна днем лучше закрывать (особенно, если они выходят на солнечную сторону). Некоторое облегчение могут принести вентиляторы. Но, когда температура воздуха больше 35 градусов Цельсия, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье, при этом избегая сладких и алкогольных напитков.

Нужно носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевать широкополую шляпу или кепку, а также солнцезащитные очки. Соблюдайте питьевой режим,

«Если почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях во в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару), выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо обратиться за медицинской помощью», - рекомендуют в МЧС.

Немедленно нужно вызывать скорую в случаях, когда у человека кожа стала сухой и горячей, возникло состояние бреда, судороги или потеря сознания.

До прибытия медиков пострадавшего нужно переместить в прохладное место, наложить холодный компресс на шею подмышечные ямки и паховую область, обеспечить приток свежего воздуха, опрыскать кожу водой комнатной температуры. Если человек без сознания, то его нужно уложить на бок.