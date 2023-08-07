В Саду камней Челябинска приступили к обустройству фонтана и общественного туалета

В Саду камней Челябинска, расположенном рядом с набережной Миасса и Государственным историческим музеем Южного Урала, полным ходом кипит работа.

Основной контракт по благоустройству общественного пространства выполнен на 60 процентов. Активно ведется укладка плитки.

Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, седьмого августа, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, в Саду камней завершается установка закладных под опоры освещения, на отдельных участках общественного пространства подрядчик уже приступил к посеву газона.

На 50 процентов выполнено устройство общественного туалета – все коммуникации проложены в стопроцентном объеме.

Кроме того, уже завершено устройство фундамента под основание фонтана и готовы приямки для слива воды.

Напомним, в рамках контракта по озеленению в Саду камней высадят липы европейские пирамидальные, тополя серебристые пирамидальные, дубы черешчатые, черемуху, рябину, клен остролистный, яблони Недзвецкого, березы, ивы белые шаровидные, лесные яблони. Кроме того, общественное пространство украсят хвойные деревья сосны обыкновенные и лиственницы сибирские.

Посадят на общественном пространстве у реки Миасс и кустарники: жимолость татарскую, миндаль трехлопастной, бересклет крылатый, чубушник (жасмин); дерен сибирский белый, сирень привитую улучшенную, спирею рябинолистную, а также живую изгородь из кизильника.

Также в Саду камней появятся самые разнообразные МАФы. В рамках контракта по установке малых архитектурных форм (а это будут скамейки со спинками и без, парковые лежаки, урны «Монолит», барные стулья и барный стол, уличные барабаны «Джембе», велопарковки, песочница, сцена, танцевальная площадка, детские игровые элементы «Домик», «Бревна», «Бревно», «Столик» и «Тропа», столы для пикника, гамаки, валуны, мольберты, информационные стенды с меловой доской, шкаф для буккроссинга) ведется установка закладных.