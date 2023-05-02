Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоится 11 мая

Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней, расположенного в границах Набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда, состоится 11 мая.

Об этом сегодня, второго мая, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Победителю предстоит провести на общественном пространстве земляные работы и уложить покрытие – брусчатку и асфальт.

Начальная цена данного контракта составляет 38 миллионов 631 тысячу 625,40 рубля. Заявки от участников аукциона принимаются с 28 апреля до 11 мая. Победитель должен будет приступить к работам сразу после заключения контракта и выполнить их до первого сентября текущего года.

В дальнейшем будет заключен контракт по организации в Саду камней наружного освещения (документ уже готов).

«На этой неделе уже будет готова и документация по малым архитектурным формам и озеленению», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Каким станет Сад камней после благоустройства, читайте здесь.