01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.07.2022
Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске
01.07.2022
В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник
01.07.2022
Южноуральские аграрии соберутся на День поля
01.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой
01.07.2022
Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля
В семи Челябинской области на выходные объявлен режим «черного неба»
01.07.2022
В Челябинске и еще трех городах установились НМУ, но ситуация ухудшилась еще накануне
24.06.2022
В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»
17.06.2022
В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы
03.06.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022