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В семи городах Челябинской области продлены НМУ, в Челябинске повышена степень опасности

Среда обитания
Сегодня, 23:22
Автор: 
Олеся Денисова

На территории семи городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В Челябинске повышена степень опасности режима «черного неба».

По данным Челябинского Гидрометцентра, на территории Аши НМУ продлятся до 11 часов 11 июня, в Златоусте, Коркино и Сатке – до 14 часов 11 июня, в Магнитогорске и Карабаше – до 19 часов 11 июня.

В Челябинске НМУ первой степени начались в 19 часов четвертого июня и продолжались до 19 часов 10 июня. С этого момента и до 13 часов 11 июня в областном центре прогнозируются НМУ второй степени, затем до 19 часов 11 июня – вновь НМУ первой степени.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Кроме того, в эти дни в регионе будет жаркая погода, что станет дополнительным поводом держаться подальше от магистралей.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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