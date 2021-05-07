07.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
07.05.2021
В семи городах Челябинской области установились НМУ
07.05.2021
В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
07.05.2021
В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта
07.05.2021
В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»
07.05.2021
В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
В семи городах Челябинской области установились НМУ
28.04.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
23.04.2021
В Карабаше продлен режим «черного неба»
22.04.2021
В четырех городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
20.04.2021
В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021